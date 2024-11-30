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台灣隊長陳傑憲來了 高雄大氣球遊行加碼見面會

2024/11/30 16:21
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（中央社記者李卉婷高雄30日電）「OPEN！大氣球遊行」12月7日在高雄夢時代舉行，邀請世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲與統一獅球員潘傑楷、林安可等國手，一起現身大遊行，結束後加碼粉絲見面會。

統一超商今天發布新聞稿表示，第17屆「OPEN!大氣球遊行」將於12月7日登場，規劃20顆大氣球與20顆落地大氣球，更邀請陳傑憲與統一7-ELEVEn獅球員潘傑楷、林安可、邱智呈、郭俊麟，還有教練林岳平及熱情的Uni-Girls、萊恩和盈盈一同現身大遊行。

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統一超商表示，遊行沿途播放統一尚勇加油曲，結束後加碼球員粉絲見面會，並舉辦趣味問答，幸運粉絲還有機會上台與球員合照留念並獲得小禮物。

另外，12月7至8日規劃來自日本橫濱知名的售票場域「OPEN! Urban Sports Festival」，引進時下最潮流兒童跑酷運動表演與體驗，結合親子3對3足球、雙人花式跳繩、U型滑板與親子跑酷，首次登場祭出親民優惠價，每天預售票只要新台幣349元起，一票玩到底。（編輯：郭諭儒）1131130

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