本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴 為剷除親北韓勢力
首頁 / 運動

澳洲網壇名將佛瑞塞辭世 享耆壽91歲

2024/12/3 21:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲網球協會今天表示，生涯奪得19座大滿貫金盃的澳洲網球名將佛瑞塞（Neale Fraser）與世長辭，享耆壽91歲。消息傳出後，各方紛紛表達哀悼之意。

法新社報導，佛瑞塞為前世界球王，曾贏得3座大滿貫男單冠軍，包括1960年溫布頓錦標賽（Wimbledon），以及16座大滿貫雙打金盃。

1959年，佛瑞塞在「美國國家網球錦標賽」（U.S. National Championships）包辦男單、男雙與混雙3座冠軍獎盃，並率領澳洲於台維斯盃（Davis Cup）奪冠。美國國家網球錦標賽是當今網壇盛事「美國網球公開賽」（US Open）的前身。

澳洲網球協會（Tennis Australia）引述曾榮獲溫布頓男單冠軍的前澳洲選手凱希（Pat Cash）表示：「對我而言他就像是我的父親，他就是曉得如何使你感到受重視，以及如何使你盡其所能地發揮。」

澳洲網壇傳奇球星拉佛（Rod Laver）則在社群媒體X發文向佛瑞塞致敬，稱他是「我摯愛的好友和左撇子同伴」。

拉佛昔日曾在溫網及美網冠軍賽敗給佛瑞塞。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131203

#美網
#澳洲網球協會
#法新社
#澳洲
#網球
#大滿貫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：