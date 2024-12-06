本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

威力盃花蓮紅搶首勝 教頭有信心盼球員放下包袱

2024/12/6 14:26（12/6 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台彩威力盃少棒賽地主花蓮紅隊（圖）以六年級球員為主，6日以6比1擊敗嘉義市隊、搶下首勝；紅隊總教練楊振國表示，感覺球員有點包袱，把自己搞得比較緊繃，但他對戰力很有信心。中央社記者謝靜雯攝 113年12月6日
台彩威力盃少棒賽地主花蓮紅隊（圖）以六年級球員為主，6日以6比1擊敗嘉義市隊、搶下首勝；紅隊總教練楊振國表示，感覺球員有點包袱，把自己搞得比較緊繃，但他對戰力很有信心。中央社記者謝靜雯攝 113年12月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽地主花蓮紅、花蓮藍隊首勝都開張，花蓮紅隊以六年級球員為主，紅隊總教練楊振國對戰力有信心、盼球員放下包袱，紅隊以6比1擊敗嘉義市隊，花蓮藍隊則以7比2擊敗嘉義縣隊。

台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，地主分紅藍兩隊參賽，花蓮紅隊6所學校球員組成聯隊，分別為玉里、新城、中原、太巴塱、光復、瑞穗，總教練楊振國表示，球隊分3階段集訓，前後期間約一個半月，實際集訓天數約25天，紅隊以六年級球員為主，加入3名五年級球員。

楊振國表示，此次紅隊排出6名主要投手戰力，投手群實力穩定，認為球隊算是「攻擊型球隊」，攻擊方面更為突出一點。

花蓮紅隊首戰與嘉義市隊交手，兩隊前3局1比1戰成平手，4局下花蓮紅隊靠著保送、失誤、內野安打先跑回超前分，鄭宇恩清壘二壘打，一棒再添3分，是球隊搶勝關鍵，花蓮紅隊5局再拿1分。

楊振國表示，首場比賽感覺球員有點「包袱」，覺得一定要有很好的表現，把自己搞得比較緊繃，但對戰力很有信心，也謝謝花蓮體育會大力支持，參賽目標就是冠軍。

花蓮藍隊今天首戰與嘉義縣隊交手，花蓮藍隊1局下搶下3分，5局下再添4分，順利搶下比賽勝利，藍隊投手金紘任後援4局無失分、奪下勝投。（編輯：陳政偉）1131206

#台彩威力盃少棒賽
#鄭宇恩
#花蓮縣
#嘉義縣隊
#威力盃少棒賽
#花蓮藍隊
#少棒
楊振國
威力盃少棒教練端心靈雞湯 花蓮紅鄭宇恩敲關鍵安
鄭宇恩
議員指淡海輕軌提速無感 新北：12/15可達時速60公里淡水樹倒壓傷人 議員指過3週邊坡還留大石塊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.106
更多編輯台推薦新聞：