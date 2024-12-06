威力盃花蓮紅搶首勝 教頭有信心盼球員放下包袱

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽地主花蓮紅、花蓮藍隊首勝都開張，花蓮紅隊以六年級球員為主，紅隊總教練楊振國對戰力有信心、盼球員放下包袱，紅隊以6比1擊敗嘉義市隊，花蓮藍隊則以7比2擊敗嘉義縣隊。

台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，地主分紅藍兩隊參賽，花蓮紅隊6所學校球員組成聯隊，分別為玉里、新城、中原、太巴塱、光復、瑞穗，總教練楊振國表示，球隊分3階段集訓，前後期間約一個半月，實際集訓天數約25天，紅隊以六年級球員為主，加入3名五年級球員。

楊振國表示，此次紅隊排出6名主要投手戰力，投手群實力穩定，認為球隊算是「攻擊型球隊」，攻擊方面更為突出一點。

花蓮紅隊首戰與嘉義市隊交手，兩隊前3局1比1戰成平手，4局下花蓮紅隊靠著保送、失誤、內野安打先跑回超前分，鄭宇恩清壘二壘打，一棒再添3分，是球隊搶勝關鍵，花蓮紅隊5局再拿1分。

楊振國表示，首場比賽感覺球員有點「包袱」，覺得一定要有很好的表現，把自己搞得比較緊繃，但對戰力很有信心，也謝謝花蓮體育會大力支持，參賽目標就是冠軍。

花蓮藍隊今天首戰與嘉義縣隊交手，花蓮藍隊1局下搶下3分，5局下再添4分，順利搶下比賽勝利，藍隊投手金紘任後援4局無失分、奪下勝投。（編輯：陳政偉）1131206