威力盃花蓮紅第4看見進步 高聖韓全場配球獲讚聰明

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（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）威力盃少棒賽地主花蓮紅隊今天季軍戰與台北市隊鏖戰至延長賽以4比5吞敗，連兩屆排名第4；高聖韓全場自己配球，總教練楊振國也稱讚聰明，儘管最終名次不滿意，但也看見花蓮球員的進步。

台彩威力盃少棒賽地主花蓮紅隊今天季軍戰與台北市隊交手，兩隊一度戰成3比3平手，延長賽突破僵局制第7局，花蓮紅隊7局上因為失誤失掉2分，下半局缺適時一擊，追分不及吞敗，拿下第4名。

花蓮紅隊總教練楊振國表示，昨天4強很可惜，就是差最後3個出局數，今天季軍戰也差一點點，就差1支安打，但這批球員有很多人都沒有大賽經驗，打到延長賽難免緊張、都是養分，雖然第4名不是很理想，但也更清楚明年選拔賽確定在哪，需要再修正一些攻擊上的策略。

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花蓮紅隊長高聖韓此次投打守都有表現，也是球隊重要捕手戰力。楊振國透露，今天選擇放手讓高聖韓配球，他是腦袋很聰明的球員，整場都自己配球，蹲捕方面阻殺能力也不錯，讓壘上跑者不太敢嘗試盜壘。

很多球隊提到，「今年的花蓮不太一樣了」。楊振國表示，這不可能是一個人就有辦法做到的事情，要感謝花蓮縣政府、體育會，各校的校長、教練配合，花蓮教練的心態一致、不會衝突，互相幫忙支援，才可以感受到球員明顯的進步。（編輯：張雅淨）1131209