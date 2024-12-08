威力盃桃園6局找到突破口搶分 隊史第9度闖冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）威力盃少棒賽桃園市隊與花蓮紅隊今天4強交手，桃園直到6局上找到突破口，單局攻下4分、終場以5比3搶勝，隊史第9度闖冠軍戰，總教練唐安直言，花蓮跟以往不同了，大家實力都提升不能忽視。

台彩威力盃少棒賽桃園市隊今天8強賽以9比1擊敗雲林縣隊，下午4強賽碰上地主花蓮紅隊，兩隊首局各拿1分，3局下花蓮紅隊靠著單局3支安打攻下2分超前。

桃園市隊直到最後一局才有突破，6局上靠著保送、失誤、黃睿騰安打先追1分，靠著暴投跑回追平分，1人出局後再靠保送、失誤超前比數，林翔太二壘打再添1分保險分、順利搶下比賽勝利。

桃園市隊總教練唐安表示，花蓮紅隊的先發投手高聖韓是很聰明的球員，一直牽制壘上跑者、分散打者的專注力，桃園前5局打得比較悶，有一直提醒打者不要管壘上有沒有人、專心顧好攻擊好球帶，直到6局才終於有突破。

唐安也提到，感覺今年花蓮隊跟以往不一樣了，展現纏鬥能力，也不僅是花蓮，各縣市球隊實力都有慢慢提升、都不能忽視。

桃園是威力盃手握最多冠的隊伍，2013、2015、2016、2019、2021、2022年都奪下冠軍，2014、2020年拿下亞軍，今年是第9度闖進威力盃冠軍戰，第4度在冠軍戰要與台東縣隊碰頭，桃園力拚隊史第7冠。（編輯：張雅淨）1131208