威力盃少棒林冠嶔登板解危球技課業皆佳 桃園2連勝

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（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽桃園市力拚隊史第7冠，今天預賽首日奪2勝，隊長林冠嶔首戰登板投球守住危機，投打有表現率隊搶勝，偶像是日籍好手大谷翔平，不僅球技好，課業成績也不錯。

台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，桃園市是威力盃常勝軍，目前累積6冠，此次力拚隊史第7冠，由龜山、大勇、仁善、中平組成聯隊參賽，因為11月盃賽多，球員都在比賽狀態，集訓5天參賽。

桃園市隊總教練唐安表示，今天首場對新竹縣比賽，球員感覺綁手綁腳，但第2場比賽，對基隆市感覺就慢慢進入狀況。唐安認為，此批球員無論投手、打擊都算平均，球員資質好，身材不錯，力量也大。

桃園市隊今天首戰以6比1擊敗新竹縣隊，第2戰以13比1、4局擊敗基隆市隊。唐安表示，打擊方面，在攻擊上好球的設定可以做得更好，參賽目標很明確，「相信各隊的目標都是冠軍」。

桃園市隊「隊長」林冠嶔對新竹縣比賽2局下，球隊1分領先、被對手攻占得點圈時登板救火，守住危機沒有失分，是唐安口中的關鍵，唐安稱讚林冠嶔直球球速不錯，可以突破100公里，變化球與直球共軌效應、打者判斷困難是優勢。

林冠嶔表示，危機時登板沒有特別想什麼，把該做的事情做好。林冠嶔透露，因為爸爸也打棒球，3歲開始接觸棒球，小學四年級正式投入球隊訓練，覺得打球很好玩，是興趣，也可以當作放鬆娛樂。

林冠嶔不僅球技好，在校功課也不錯，班上排名第1，對國語最有信心；他的偶像是美職大聯盟日籍球員大谷翔平，「覺得他各方面都很厲害。」

林冠嶔對新竹縣比賽中繼投1.2局無失分、奪下勝投，打擊方面1安1保送，對基隆市比賽單場1安3打點，也選到1次四壞保送。（編輯：管中維）1131206