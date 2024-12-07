高聖韓投打俱佳 威力盃率花蓮紅晉級8強

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（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）威力盃少棒賽花蓮紅隊長高聖韓當keyman，5局下敲出超前比數安打，6局登板後援再見三振穩守，率隊以2比0擊敗新竹市、晉級8強，總教練楊振國稱讚他對比賽解讀能力佳。

台彩威力盃少棒賽地主花蓮紅隊複賽與新竹市隊交手，兩隊前4局打完僵持不下，5局下花蓮紅隊靠著保送、盜壘、犧牲觸擊推進，高聖韓三壘打幫助球隊突破僵局，潘柏君再補上安打，替球隊多添保險分。

6局上高聖韓登板後援，2人出局後投出觸身球保送，接著再見三振幫助球隊守住勝利，投1局無失分。

花蓮紅隊總教練楊振國表示，上午場比賽打得不錯，但等抽籤休息比較久，球員感覺有點疲勞，複賽比賽前半段過度緊張，後半段有抓到對手配球策略、給球員攻擊方向才有突破。

高聖韓今天投打俱佳，楊振國表示，高聖韓運動能力好、很聰明，球場上解讀比賽能力佳，個性也比較活潑，選他當隊長也是看重這個特點，「有點像是陳傑憲，個性有感染力，他好、就可以帶著大家一起好，算是球隊的keyman。」

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高聖韓小學四年級開始連3年打威力盃，今年接下隊長職務，他表示主要就是要帶領大家、讓大家更活潑；高聖韓也提到，身為隊長可以打出超前比數安打幫助球隊很振奮，至於6局上的觸身球保送，是稍微有點緊張。

高聖韓今天是先發捕手，擔任野手守備位置還有三壘、游擊，偶像是內野守備出色的中職球員江坤宇、林靖凱；他的哥哥高聖凱是去年U12世界盃代表隊成員，高聖韓表示，有把國手當目標，但少棒階段已經超齡、目標放在國中。（編輯：李亨山）1131207