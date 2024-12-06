威力盃少棒教練端心靈雞湯 花蓮紅鄭宇恩敲關鍵安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）威力盃少棒賽地主花蓮紅首戰與嘉義市交手，花蓮紅鄭宇恩適時清壘二壘打率隊以6比1搶勝，之前友誼賽他狀況不佳，教練透過餵哺「心靈雞湯」讓他找回信心，關鍵時刻也一棒建功。

台彩威力盃少棒賽今天在花蓮開打，花蓮紅隊首戰與嘉義市隊，兩隊前3局以1比1打平，4局下花蓮紅隊靠著保送、失誤、內野安打先跑回超前分，鄭宇恩再補清壘二壘打，一棒再添3分、率隊搶勝，單場2安3打點、打擊表現最亮眼。

花蓮紅隊總教練楊振國表示，鄭宇恩友誼賽狀況不是很好，一直用鼓勵的方式協助他調整，也有給他「心靈雞湯」，今天比賽關鍵打席上場還有打賭，「如果有得分就要請全隊吃麥當勞。」果然一棒建功。

鄭宇恩表示，關鍵時刻上場，教練鼓勵不要緊張、放輕鬆打，去年也有參加威力盃，今年再度參賽，首場比賽就可以有表現很開心。

鄭宇恩透露，幼兒園時期看著學長打棒球覺得很好玩、產生興趣，小學二年級就開始接觸棒球訓練，除了打擊、平常也有當投手，自評腳程雖不算快但盜壘很多。

鄭宇恩雖然沒有什麼偶像，但是有看此次世界12強棒球賽，欣賞「台灣隊長」陳傑憲，「因為他的打擊很強。」（編輯：龍柏安）1131206