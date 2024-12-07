威力盃花蓮紅潘柏君單場3轟 去美國比賽刺激進步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯花蓮7日電）威力盃少棒賽花蓮紅隊潘柏君今天火力爆發，預賽對苗栗縣單場連3打席開轟、貢獻8分打點，複賽對新竹市也有1安1打點好表現，他說今年去美國打交流賽，有刺激也想要更進步。

台彩威力盃少棒賽花蓮紅隊今天上午預賽最後一戰與苗栗縣對交手打線發揮，潘柏君先發扛4棒，1局靠著失誤上壘，2局靠著野手選擇上壘，3局敲出2分砲，4局敲出3分砲，該局第2次打擊機會再敲出2分砲，演出單場3轟、單局2轟，連3打席開轟，率隊以24比0、4局搶勝。

花蓮紅隊下午複賽與新竹市隊交手，前4局打完僵持不下，5局下高聖韓三壘打幫助球隊突破僵局，潘柏君再補上安打，替球隊多添保險分。

潘柏君目前就讀玉里國小六年級，少棒階段總計敲出7發全壘打，今天連3打席開轟，他表示沒有特別策略，好球來就打。

潘柏君也是投打二刀好手，擔任投手時最快球速可達110公里，可以有效製造打者揮空，最拿手的變化球種是伸卡球。

潘柏君是第2次參加威力盃賽事，自評前一次表現沒有很好，今年暑假有到美國參加貝比魯斯聯盟比賽，學到很多打擊相關的東西，也看到國外球員的不同，「他們很強，也會刺激想要更進步。」（編輯：龍柏安）1131207