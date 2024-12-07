台灣電競名將Maple退役 遺憾未再闖LOL世界大賽8強

（中央社記者陳容琛台北7日電）已經在英雄聯盟賽場奮鬥超過10個年頭，台灣電競名將Maple決定卸下選手身分，他透露遺憾未能再嚐世界大賽8強滋味，並給予後輩「相信自己」建議。

現年27歲的Maple（黃熠棠）成名甚早，以遊戲名稱「楓棠歲月」而廣為人知，生涯8度踏上英雄聯盟（LOL）世界大賽的舞台，堪稱台港澳的中路代表選手之一，然而他日前決定在今年賽季結束後卸下選手身分。

因為在無數次的練習到凌晨4點、每天緊盯電腦的日子裡，職業傷害已經悄悄地找上黃熠棠，導致他的脖子、眼睛都有一些狀況，因此從去年就有萌生退役念頭，尤其無法維持長時間練習更讓他感到受挫，「打了10幾年，不只是累，也會真正想休息。」

在汰換率極高的電競環境，黃熠棠接受中央社專訪時分享，電競選手付出最多的就是時間，賽季期間每週只放1天，每天練習超過12小時，基本上醒著都進行遊戲相關活動，不能與朋友相處太久，比較不會有自由時間，「而且選手這麼多，但冠軍只有一隊，不是冠軍可能就不太會被看見。」

還有一個重點是溝通，黃熠棠笑說，英雄聯盟是需要溝通的遊戲，所以練習難免碰到吵架狀況，有時候甚至情緒上來容易吵得很兇，中間有很多摩擦是一般觀眾看不到的，「但我算是善於溝通，不希望大家打得很勉強，讓彼此找到平衡點，一起完成目標。」

從職業初期頂著「天才」頭銜，黃熠棠卻沒有自負個性，反倒是維持樂觀、自信，享受遊戲競技的每一刻，加上各方面都很平穩，是團隊中最不需要擔心的存在，而黃熠棠也提到，受到自己能加入電競圈的貴人四葉（張宇）影響最深，「他常教我一些職業選手素養、好的選手該有什麼特質。」

未能再嚐世界大賽8強滋味，成為黃熠棠生涯留下的遺憾，他認為贏得比賽那股成就感是平常體驗不到的，尤其到了愈重要的比賽，畢竟平常辛苦訓練就是為了那一刻，但相對輸掉也會很難過。

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接下來計畫學開車、規律健身，做一些選手時期比較沒辦法做的事，同時試著經營遊戲實況，黃熠棠也給予後輩建議，成為電競選手最重要的是「相信自己」，而且想辦法發揮地跟平常一樣，「大部分的人都是心理因素，有壓力、不想失誤等，但我覺得發揮跟平常一樣這點很重要。」

假如人生重新來過，黃熠棠堅定表示，依舊會踏上電競選手的道路，就算沒有仍會選擇遊戲產業的相關工作，他更打趣表示：「如果不打英雄聯盟，我可能會變成射擊類遊戲的選手，因為我以前在班上的CS（絕對武力）可是很強的。」（編輯：李亨山）1131207