天才電競選手「楓棠歲月」退役 英雄聯盟傳奇謝幕

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（中央社記者陳容琛台北7日電）不易緊張、總是保持樂觀，這些特質讓Maple（黃熠棠）被譽為天才電競選手，如今「楓棠歲月」正式謝幕，他替英雄聯盟台港澳賽區帶來成就也將成為所有人回憶。

如果要以一個詞來形容Maple（黃熠棠）的話，或許「天才」是最適合他的，搭配充滿自信、不容易緊張的大心臟特質，讓黃熠棠在召喚峽谷奮戰超過10個年頭，而且生涯8度踏上英雄聯盟（LOL）世界大賽舞台，堪稱台港澳中路代表選手之一。

從小跟著哥哥打「魔獸世界」、「信長之野望」等遊戲，黃熠棠接受中央社專訪時表示，很早就察覺自己玩遊戲比同學更容易上手，不過一開始他並沒想要成為電競選手，甚至單純地只是想透過幫同學打遊戲換取一份早餐，直到國二在朋友邀請下，他才一頭栽入英雄聯盟的世界。

隨著英雄聯盟台服正式開啟，也是Maple傳奇生涯開端，黃熠棠笑說，第1次打積分手在抖的畫面依舊清晰，深怕害隊友無法獲勝，最後他在前16場積分全勝，逐步爬上台服頂端，擦亮遊戲內稱號「楓棠歲月」的招牌，也開始有職業戰隊探詢加盟意願，而當年他才即將國中畢業而已。

確認戰隊邀約不是詐騙後，黃熠棠抱著興趣與工作結合蠻不錯的想法，毅然決然加入職業戰隊，「那時候TPA（台北暗殺星）剛奪冠，我覺得好像可以嘗試一下，如果真的不適合再回去讀書，畢竟電競選手不是所有人都能做，對國中剛畢業的我來說很有趣，等於提早進社會工作的概念。」

黃熠棠先後加入橘子熊、閃電狼，也曾挑戰中國LPL賽區、北美LCS賽區，他透露，在中國LPL賽區競爭環境強，相對比較高壓，隨時都有被換掉風險，尤其在Anyone's Legend （AL）戰隊首次體驗擔任替補的感覺，在沒有舞台發揮下，度過一段很痛苦的日子，甚至一度想直接回台灣休息。

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珍惜有舞台發揮機會，黃熠棠生涯後期身披PSG Talon戰袍、率隊稱霸PCS（太平洋職業聯賽），今年也幫助PSG打進世界大賽正式賽，證明自己仍有一定競技實力，但他選擇在KeSPA盃與昔日戰友拚「最後一舞」，華麗轉身卸下選手身分。

帶著黃熠棠加入電競圈的四葉（張宇）形容，「他（黃熠棠）天生適合打電競、再戰5年都不意外。」或許黃熠棠生涯沒能摘下世界冠軍，但他為台港澳帶來的成就，未來應該很難有人能夠超越，而他在場上奮鬥的身影也將永遠留在玩家們的心中。（編輯：龍柏安）1131207