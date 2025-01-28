閃電狼NaiLiu奪傳說對決MVP 成台灣電競界閃耀新星

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣傳說對決電競戰隊閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu本季摘下GCS職業聯賽年度最有價值選手，讓他成為台灣電競新勢力，他表示，這獎項會成為未來奮戰動力，繼續追逐更遠目標。

年僅18歲的閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu（王子修）本季迎來生涯年，除幫助戰隊勇奪GCS夏季賽冠軍、擺脫「萬年亞軍」魔咒，同時是隊史首座冠軍，並一舉抱回年度最有價值選手（MVP）、年度凱撒之星，儼然成為台灣的傳說對決新星。

回顧今年賽季表現，王子修自評在GCS職業聯賽發揮還不錯，可惜在國際賽的成績不如預期，尤其體悟到泰國戰隊與其他賽區的不同之處，願意嘗試奇特的套路，因此未來希望再加強角色池，「以我自己來看，今年戰隊所有人整體心態都成長很多，造就我們打出不錯成績。」

有趣的是，開啟王子修的電競之路是在小學五年級，而起初他是英雄聯盟、傳說對決「雙棲」，不過後來傳說對決愈玩愈有心得，加上察覺自己比同儕更厲害一點，王子修才真正專注在傳說對決，甚至國中一度有業餘戰隊端出合約，但在家人把關下而作罷。

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準備進入高中前，王子修特別挑選有校園聯賽的學校就讀，堅定朝成為電競選手之路邁進，期間也歷經幾次「家庭革命」，但家人最後選擇妥協，王子修也以實際成績證明，不僅順利稱霸校園聯賽，更獲得多支職業戰隊探詢加盟意願，之後他決定加入閃電狼、踏上電競選手道路。

隨著王子修逐步站穩職業賽場，媽媽已經成為他的死忠粉絲，甚至到線下賽到現場觀戰，如今王子修成長為年度MVP等級選手，他也相當感謝家人，並霸氣喊話年度MVP是他未來奮戰的動力，「我想繼續追逐更遠的目標，特別是國際賽的成績，完成更大野心。」（編輯：龍柏安）1140128