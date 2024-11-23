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台將Dashu電競棒球12強摘亞軍 興奮同框鈴木一朗

2024/11/23 18:55（11/23 19:35 更新）
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電競棒球12強超級循環賽23日下午在東京巨蛋舉行冠軍戰，台灣選手Dashu（張天曜）（中）與特別嘉賓、日本棒球傳奇名將鈴木一朗（右）一同出席賽前儀式。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
電競棒球12強超級循環賽23日下午在東京巨蛋舉行冠軍戰，台灣選手Dashu（張天曜）（中）與特別嘉賓、日本棒球傳奇名將鈴木一朗（右）一同出席賽前儀式。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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（中央社記者陳容琛台北23日電）代表台灣征戰電競棒球12強的「電競大叔」Dashu（張天曜），今天在冠軍戰以2比4惜敗日本王者SHORA，以亞軍作收，他自認很滿足，而且很開心與名將鈴木一朗同框。

通過預賽考驗的台灣選手張天曜，日前在東京科樂美（KONAMI）創意中心舉行的超級循環賽（Super Round）表現不俗，尤其在背水一戰擊敗堪稱國際賽王者的日本選手SHORA，同時寫下台灣選手首度線下賽擊敗日本選手的里程碑，以分組第1名之姿脫穎而出，如願前進冠軍戰。

今天在冠軍戰再度強碰SHORA，張天曜在3局上陷入亂流，遭到對手連續安打攻勢，單局失掉3分，導致帶著4分落後進入3局下的最後反攻，而張天曜也毫無保留展現打擊實力，並靠著關鍵長打追回2分，可惜仍不敵SHORA出色的投球發揮，吞下再見三振、以亞軍作收。

張天曜接受中央社採訪時透露，SHORA今天的投、打狀況都很好，自己幾顆稍微失投的球都被掌握住，一度不知道該配什麼球，只能盡力撐住局面，「尤其是他的投球，準到誰來打都很難找到機會，我在最後換代打，一直等一顆稍微失控的球，沒想到心態剛暖機，就結束比賽了。」

事實上，張天曜在前往東京參賽前，密集接受好友Hazuremon（尤瑋鍾）、DoubleBass（許博堯）及CMWANG（王嘉銘）輪番特訓，收到不錯的效果，尤瑋鍾指出，有幫忙張天曜針對提防雙盜壘、打擊策略等方面補強。

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雖然無緣在東京巨蛋拿下夢寐以求的冠軍，不過張天曜提到，光是在超級循環賽擊敗SHORA，心情已經相當滿足，不會有特別遺憾，「如果想要更進一步就留到明年。」

有趣的是，這次電競棒球12強的頒獎典禮，特別邀請日本棒球傳奇名將鈴木一朗擔任嘉賓，張天曜笑說，很興奮與鈴木一朗同框，比較可惜的是沒能要到簽名，「他的身材維持得超好。」（編輯：陳政偉）1131123

台灣選手Dashu（張天曜）（左2）以2比4惜敗日本選手SHORA，最後獲得亞軍，Dashu從日本棒球傳奇名將鈴木一朗（右）手中領獎。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
台灣選手Dashu（張天曜）（左2）以2比4惜敗日本選手SHORA，最後獲得亞軍，Dashu從日本棒球傳奇名將鈴木一朗（右）手中領獎。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
圖為東京巨蛋場內螢幕實況轉播。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
圖為東京巨蛋場內螢幕實況轉播。中央社記者鄭清元攝 113年11月23日
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