入選名人堂差1票全票 鈴木一朗：想請沒投票的人喝酒

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）51歲的日本球星鈴木一朗以99.746%得票率入選美國棒球名人堂，差1票就能全票入選。鈴木一朗說，想邀請那位唯一沒有投給他的人到他家喝酒，呼籲「請現身，來西雅圖找我吧」。

朝日新聞報導，鈴木一朗23日出席在美國棒球聖地紐約州古柏鎮（Cooperstown）棒球名人堂博物館舉行的記者會。他在現役選手時期常造訪此地，觸摸昔日著名選手用具並學習歷史，是他充滿回憶的場所。

在妻子弓子的注視下，鈴木一朗微笑著戴上美國名人堂的帽子，穿上印有「名人堂」（Hall of Fame）字樣的球衣。

美國棒球作家協會（BBWAA）21日公布2025年棒球名人堂投票結果，鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）、瓦格納（Billy Wagner）為本屆入選球星。鈴木一朗23日和沙巴西亞、瓦格納舉行聯合記者會，現場有來自日本、美國等地約80名媒體記者，他幽默的回答多次讓全場大笑。

鈴木一朗在394張選票中獲得393票，以99.746%得票率進入名人堂，差一票就能全票入選。

鈴木一朗開場致詞時，對投票給他的記者表達感謝，並幽默表示：「似乎有一個人沒有投票給我，我非常希望邀請他到我家一起喝酒。請現身，來西雅圖找我吧。」

鈴木一朗表示，對於成為首位入選名人堂的亞洲選手，他還沒有現實感，「或許要等到5年、10年、20年之後，或是我不在這個世界的時候，才能真正感受到這一點。今天的這個時刻可能很有意義，但要真正感受到，是以後的事情」。

他表示：「想到自己的名字和那麼多傳奇棒球名將並列，我有種不確定是否能這樣的感覺。雖然名列同樣的地方，但我深知自己沒辦法企及前輩們的高度。」

鈴木一朗表示，「未來我的行事、生活，或許能讓我更加接近那些前輩」，強調將致力於棒球發展。

隨著大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等，近年來愈來愈多日本選手在美國職棒大聯盟（MLB）發展，鈴木一朗也給有志成為職業棒球選手的孩子一段話。

鈴木一朗說：「希望大家一步步前進。現在的高中生，很多人以在MLB打球為夢想。實際上就算是我在日職打球的時候，也沒有那麼清楚地想過，但現在的高中生卻已經描繪要從高中直接進入MLB的宏大夢想。」

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他表示，想要達到那裡，必須一步一步踏實前進。「我希望大家明白，想要取得偉大的成果，沒辦法一蹴可幾。希望大家腳踏實地，一步步前進。」

記者會結束後，鈴木一朗來到展示歷屆名人堂選手肖像的「名人堂畫廊」，在自己的肖像旁簽名。名人堂入選典禮預計於7月27日舉行。（編輯：陳妍君）1140124

影片來源：中央社