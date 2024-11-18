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台灣電競名將Maple將退役 英雄聯盟KeSPA盃最後一舞

2024/11/18 18:15
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（中央社記者陳容琛台北18日電）被譽為「天才中路」的台灣電競名將黃熠棠（Maple），日前預告將卸下選手身分，而韓國電競協會主辦的英雄聯盟賽事KeSPA CUP將成為他的生涯最後一舞。

總獎金8000萬韓圜（約新台幣186萬元）的2024英雄聯盟賽事KeSPA CUP，將於11月30日起在韓國舉行線下賽，10支韓國職業戰隊包含甫在世界大賽奪冠的T1參戰外，與韓國電競協會簽署合作備忘錄的台灣、越南也組成代表隊，一共12支戰隊將同場較勁，力爭冠軍金盃。

中華民國電子競技運動協會今天公布台灣代表隊名單，以本季稱霸太平洋職業聯賽（PCS）的PSG Talon（PSG）為主體，包含上路選手黃上鋕（Azhi）、中路選手黃熠棠（Maple）、下路選手盧禹宏（Betty）及輔助選手林煜恩（Woody），搭配打野選手洪浩軒（Karsa），並由教練陳如治（WarHorse）、程品倫（CorGi）領軍，陣容堪稱一時之選。

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電競協會秘書長余錦亮接受中央社採訪時指出，KeSPA CUP是韓國選手成為國手必要參加賽事，因此幾乎所有韓國好手都將參戰，相當具有競爭力。而台灣代表隊陣容由教練陳如治籌組，除了培養選手間的默契外，也提前為2026名古屋亞運做準備，「這次名單也是台灣目前最齊全的陣容。」

值得一提的是，Maple日前在直播時透露即將卸下選手身分，KeSPA CUP將是生涯最後一舞。對此余錦亮表示，假如黃熠棠真的決定退役，就衷心祝福他，「在最後一個比賽留下美好回憶。」（編輯：張雅淨）1131118

#台灣
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