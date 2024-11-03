韓國LOL戰隊T1世界大賽衛冕 名將Faker奪生涯第5冠

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（中央社記者陳容琛台北3日電）英雄聯盟世界大賽的總冠軍賽今天點燃戰火，韓國戰隊T1最後以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG，不僅順利完成衛冕，陣中名將「Faker」李相赫更進帳生涯第5冠。

在英國倫敦舉行的英雄聯盟（LOL）世界大賽總冠軍賽於台灣時間3日凌晨開戰，採取BO5（5局3勝）的賽制，歷經瑞士輪、8強淘汰賽重重考驗，最後由挑戰衛冕的韓國戰隊T1與中國LPL賽區的頭號種子Bilibili Gaming（BLG）正面交鋒，爭取冠軍金盃。

T1前3局打完陷入1比2落後劣勢，眼看可能要與冠軍擦肩而過，陣中名將Faker挺身而出，面臨「背水一戰」情況下，數度上演精彩操作，幫助戰隊在第4局扳平，甚至將好手感延續到決勝第5局，尤其是第31分鐘團戰拚到殘血頂住局勢，讓T1得以一舉推平對手主塔，最後逆轉摘下冠軍。

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值得一提的是，被譽為英雄聯盟史上最偉大的電競選手，Faker從2013年首度稱霸世界大賽以來，至今已經7度踏上世界大賽的總冠軍賽舞台，今年更如願摘下生涯第5座世界大賽冠軍，並締造世界大賽「500殺」里程碑，替自己的傳奇生涯再記上一筆。

同時，Faker是繼2016年後再度抱走總冠軍賽最有價值選手（FMVP）殊榮，他在賽後接受主辦單位採訪時表示，「其實我已經不太記得上次拿到FMVP的畫面，但很開心拿到這個獎項，非常感謝大家，尤其是粉絲的支持」。（編輯：洪培英）1131103