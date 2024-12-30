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亞青電競賽「快打旋風6」 台灣17歲Ugang奪冠

2024/12/30 23:10（12/30 23:21 更新）
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2024亞洲青年電競錦標賽「快打旋風6」決賽30日以線上賽方式進行，台灣年僅17歲的格鬥電競新星Ugang（陳又綱）（圖）以3比2驚險擊敗香港選手Micky，抱回冠軍。（Ugang提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月30日
2024亞洲青年電競錦標賽「快打旋風6」決賽30日以線上賽方式進行，台灣年僅17歲的格鬥電競新星Ugang（陳又綱）（圖）以3比2驚險擊敗香港選手Micky，抱回冠軍。（Ugang提供）中央社記者陳容琛傳真 113年12月30日
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（中央社記者陳容琛台北30日電）台灣17歲電競選手Ugang（陳又綱）今天在亞洲青年電競錦標賽「快打旋風6」勇奪冠軍，Ugang說，賽前就訂晉級決賽目標，「獲勝算是運氣比較好。」

「快打旋風6」採線上賽方式、雙敗淘汰制，而順利晉級第2階段的Ugang一路過關斬將，在決賽以3比2驚險擊敗香港好友Micky，抱回冠軍。

陳又綱賽後告訴中央社記者，賽前就設定晉級決賽目標，並預測對手是Micky。兩人接觸這款遊戲時間較長，平時比賽也常遇到，戰況約五五波，能贏「算是我運氣比較好。」

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陳又綱2019年正式接觸快打旋風，起初只是想找可連線的格鬥遊戲，沒想很認真練，後來愛上獲勝的成就感，進而研究其他高階玩家策略、打法，「一開始都會比較挫折，不過如果有投入比較長時間，這款遊戲給予成就感也很高。」

Ugang本季收穫很多，相繼前往日本、美國參加格鬥電競盛事EVO，體驗線下賽氛圍，成績雖不算特別好，「但能夠現場看職業選手發揮，從中吸取經驗，還是感覺很開心。」（編輯：李明宗）1131230

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