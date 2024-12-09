新北U18新北藍單局4支三壘打 二刀張乙安目標旅外

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）新北U18棒球賽預賽新北藍隊今天與花蓮縣隊交手打線發揮，團隊敲11支安打，3局下單局4支三壘打攻下7分大局，終場以10比2搶下2連勝，腳程不快的張乙安跑出三壘打，以陳睦衡為目標盼挑戰旅外。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊以穀保家商代表參賽，今天與花蓮縣隊交手，新北藍隊1局下靠著保送、失誤、捕逸、安打先攻下2分。

新北藍隊3局下再起攻勢，單局敲出6支安打，其中張乙安、蔡琞傑、邱宥得、劉承佑都敲出三壘打，另有2次四壞保送，對方出現1次守備失誤，攻勢串聯單局攻下7分、奠定勝基，6局再添1分保險分。

新北藍隊昨天比賽對日本神奈川團隊僅敲出5支安打，今天打線發揮，新北藍隊總教練鄭志強表示，不可以用天氣冷當理由，昨天結束之後有提醒球員，「回想在黑豹旗時攻擊上幾乎沒有追打低的壞球，把球看高一點，就能揮到更好的擊球點上。」

鄭志強補充說，新北藍隊打者腳程出色，幾乎人人都有跑出三壘安打的能力，甚至張乙安還算是速度慢的，「他是慢在從打擊區到一壘，但是繞壘技巧很不錯，有彌補到。」

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張乙安今天先發打3棒、守二壘，總計3打數敲出1安打，昨天則是先發登板投5局失2分、奪下勝投，他說很習慣「二刀流」，但首度丟上國外球隊昨天有點緊張，「不知道對手實力好不好，投完覺得他們還不錯，球幾乎都打得到。」

張乙安高二就扛中心棒次，具有長打能力，投球最快球速可到141公里，變化球種有變速球、滑球和指叉球，他以學長陳睦衡為目標、未來挑戰旅日，也認為日本跟台灣文化比較像，更容易習慣，不過以投、打哪個角色挑戰旅外還未定，「以後再想，看哪個發展得比較好。」（編輯：李亨山）1131209