新北U18棒球賽 曾聖恩超前安新北藍搶首勝

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）新北U18國際棒球邀請賽今天開打，地主新北藍隊首戰與日本神奈川隊交手，新北藍隊5局下靠著曾聖恩三壘打超前比數，以3比2搶下首勝；新北白隊則以2比1擊敗台東縣隊。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打，以穀保家商代表的地主新北藍隊首戰與日本神奈川隊交手，先發投手張乙安首局有狀況先掉1分，但2局過後回穩，2到4局沒有多掉分數，直到5局才又被敲出3支安打失掉第2分。

新北藍隊2局下靠著許子彥安打、保送、犧牲觸擊、失誤、高飛犧牲打追回2分，5局下2比2平手時，2人出局後蔡琞傑選到保送上壘，曾聖恩三壘打超前比數，率隊搶下勝利。

新北藍隊先發投手張乙安投用79球投5局，被敲出6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉2分責失分，郭宸安後援2局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。

新北白隊以鶯歌工商為主體參賽，今天首戰與台東縣隊交手，新北白隊5局下靠著張瑀庭適時安打超前比數、幫助球隊搶下勝利。（編輯：管中維）1131208