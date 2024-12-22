PLG吳永盛飆進4顆三分球 助勇士退領航猿

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（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著洋將金恩挹注20分、13籃板，搭配本土射手吳永盛飆進4顆三分球，在客場以111比93擊敗桃園璞園領航猿。

勇士今天作客近期面臨「地獄賽程」的領航猿，上半場雙方戰況陷入膠著，而帶著6分領先進入下半場的勇士，在第3節得分大爆發，除了洋將金恩（Nick King）單節挹注7分、3籃板、3助攻，後衛吳永盛、陳又瑋則拿下6分，幫助勇士一舉擴大領先、奠定勝基，最後以18分之差在客場取勝。

此役勇士洋將金恩、沃特斯（Brandon Walters）皆斬獲「雙10」，其中金恩繳出全場最高20分，外帶13籃板、6助攻的全能數據；而本土球員則以砍進4顆三分球的吳永盛最為出色，攻下12分、2抄截，僅出賽15分鐘的老將林志傑也展現高效率，拿下11分、4籃板。

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吳永盛賽後接受媒體聯訪時表示，上週敗給領航猿後，回去在訓練上做了很多調整，包含針對領航猿的防守，「大家很努力準備這場比賽，甚至留下來加練投籃，今天大家也都很漂亮地執行比賽計畫，所以很開心能夠贏下來，希望帶著這股氣勢，回到下週的主場賽事。」

昨役驚險擊敗鋼鐵人的領航猿，25日將在東亞超級聯賽挑戰日本職籃B1聯盟衛冕軍廣島蜻蜓，期盼延續分組賽連勝氣勢，並在29日作客勇士，尋求復仇機會。（編輯：陳仁華）1131222

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