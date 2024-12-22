UBA台師大帶錯球衣遭裁判沒收比賽 健行20比0獲勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北22日電）台灣師大原訂今天在UBA大專籃球聯賽迎戰健行科大，沒想到因為帶錯球衣、未穿著淺色球衣出賽，遭到裁判沒收比賽，最後健行被裁定以20比0拿下勝利。

力拚重返UBA大專籃球聯賽4強行列的台師大男籃，今天在迎戰健行的比賽中，因為賽程表排名在前的球隊，按照規則應穿著淺色球衣出賽，而台師大卻帶紅色球衣出賽，導致違反競賽規程第20條罰則第3項球衣部分第1款規定，遭到裁判沒收比賽，不僅裁定以0比20落敗，積分還以0分計算。

大專體總接受中央社採訪時強調，發覺台師大未穿著淺色球衣出賽後，有先按照規定等待15分鐘，裁判才正式沒收比賽，一切皆依循規章，「我們的規定蠻嚴格的，沒辦法讓主隊、客隊自行講好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得一提的是，UBA依據國際籃球規則的規定，贏球的積分是2分、輸球則為1分，戰績相同的球隊將以積分決定排名，而台師大目前以8勝2敗暫居第5名，不過因為這場積分遭判0分，可能在下一階段面臨更大的獲勝壓力。

健行總教練劉孟竹提到，帶兵UBA這麼長一段時間，也是第1次碰到帶錯球衣顏色的情況。他指出，雖然健行目前尚未吞敗，但球隊在這個階段的投籃命中率有些許下滑，期望子弟兵利用1個月空檔調整，在下一階段展現出來。（編輯：李亨山）1131222