青山學院交流賽勝國體 黃玠瀚飆150公里無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）明治神宮棒球大會冠軍隊伍青山學院來台交流，今天交手國立體大，國體投手黃玠瀚中繼2局飆速150公里無失分無關勝敗，青山學院6局下攻勢串聯攻下3分，國體追分不及以1比3吞敗。

青山學院棒球隊來台交流賽今天在天母棒球場與國立體大交手，比賽前半段是投手戰，青山學院先發投手平野順大投5局被敲出4支安打，投出7次三振，也投出4次四壞保送，無失分。

國體大先發投手林萬益先發投2局無失分，黃玠瀚中繼登板，投2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，飆速150公里，籃叡得接手投1局無失分。

青山學院6局下有攻勢，靠著單局2安2打點、串聯攻勢攻下3分，國體大則是直到8局上才有突破，靠著安打、暴投、高飛犧牲打攻下1分，但攻勢沒有延續而吞敗。

國體大投手劉紹綸後援2局失掉3分責失分、承擔敗投，青山學院投手渡邊光羽中繼投2局無失分奪下勝投；青山學院明天將繼續在天母棒球場與業餘社會隊強權合作金庫成棒隊交手。（編輯：郭諭儒）1131224