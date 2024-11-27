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大專棒球聯賽黃玠瀚完投9局飆15K 率國體勝開南

2024/11/27 19:04（11/27 19:31 更新）
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113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽持續展開，國立體大投手黃玠瀚（圖）27日先發完投9局，飆出15K僅失2分，好投壓制率隊以6比2擊敗開南大學。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月27日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽持續展開，國立體大投手黃玠瀚（圖）27日先發完投9局，飆出15K僅失2分，好投壓制率隊以6比2擊敗開南大學。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大黃玠瀚今天先發完投9局，飆出15次三振失2分，好投壓制率隊以6比2擊敗開南大學；北市大今天擊敗台東大學，奪下預賽3連勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）25日開打，國立體大今天預賽與開南大學交手，兩隊前6局都沒有拿下分數，國體7局下突破僵局，靠著保送、失誤，2人出局後陳堃益安打、一棒送回2分。

國體8局下抓準開南投手、守備有狀況，單局3安、2次四死球保送，加上守備失誤、暴投、盜壘攻勢串聯，單局攻下4分、奠定勝基。

國體先發投手黃玠瀚今天開賽連抓6個出局數，3局上遇到亂流，被首名打者敲出安打，牽制抓到出局數後，接連投出3次四壞保送，但及時回穩，依序投出三振、讓打者敲出一壘方向界外飛球出局，穩守沒有失分。

黃玠瀚4局過後回穩，4到6局讓打者9上9下，7局、8局雖有讓打者上壘，但沒有讓對手延續攻勢，9局上續投先投出2次四壞保送，1人出局後被敲出安打，2人出局滿壘時投出保送失掉1分，再因為暴投失掉第2分，關鍵時刻三振止住再掉分危機，替球隊守住勝利。

黃玠瀚今天完投9局僅被敲出3支安打，投出15次三振，但也投出偏多7次四壞保送，失掉2分責失分，好投壓制率隊搶勝。

上屆冠軍台北市大今天與台東大學交手，台北市大陳英睿先發5.2局失2分責失分，團隊敲出10安攻勢串聯，終場以8比5拿下預賽3連勝。（編輯：李淑華）1131127

陳英睿
大專棒球聯賽公開一級25日開打 12強國手過半都打過
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