大專棒球聯賽公開一級25日開打 12強國手過半都打過

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）大專棒球聯賽（公開一級）賽事將於25日開打，本屆12強賽台灣國手有17人曾在大專聯賽舞台亮相，也是培育棒球人才重要舞台；台鋼雄鷹隊野手葉保弟勉勵大家，只要肯努力就別害怕出身低。

113學年度大專棒球聯賽有94校共120支隊伍參與，分為公開一級、公開二級、一般組以及公開女生組。公開一級賽事25日開戰，預賽16隊進行單循環賽事，先後在高雄、屏東及台東開打，複賽於台體大棒球場進行，由8強球隊採單循環賽，明年1月18日、19日舉行決賽。

大學階段是球員磨練技術、強化心智的重要階段，也鼓勵所有熱愛棒球的學生多方探索、挑戰自我，本屆賽事喊出口號「現在ing」作為精神引領，表達「專注當下就是在不斷前進」的意涵。除了在賽場之外，也是面對各種挑戰的共同經驗，把握現在每一刻全力以赴，成就持續前進的動力。

今天開賽記者會上，中職台鋼雄鷹隊野手葉保弟出席，他就讀義守大學時期，曾跟著球隊從公開二級拚上公開一級，接著又掉回公開二級，大學階段大家一同努力、享受壓力的過程難忘，也累積到很多經驗。

葉保弟用自身經驗勉勵學弟們，不要害怕出身低，每天都要花時間努力，大家都很認真精進自己，不要一直陷入負面情緒中，持續努力、把握機會好好在舞台上發揮。

台北市大上屆在冠軍戰擊敗南華大學、奪下隊史第4冠，今天由球員代表陳英睿出席繳回冠軍錦旗，也盼本屆賽事挑戰連霸。（編輯：張雅淨）1131119