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劉桓宇石破天驚追平轟 盼突破城市盃新明亞軍魔咒

2024/12/25 19:40（12/25 20:01 更新）
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2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽冠軍戰25日舉行，桃園市新明國中劉桓宇（前）扛住壓力，7局敲出「石破天驚」追平陽春砲，可惜延長賽全隊沒能反攻，連4年拿下亞軍。中央社記者謝靜雯攝 113年12月25日
2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽冠軍戰25日舉行，桃園市新明國中劉桓宇（前）扛住壓力，7局敲出「石破天驚」追平陽春砲，可惜延長賽全隊沒能反攻，連4年拿下亞軍。中央社記者謝靜雯攝 113年12月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）城市盃青少棒賽桃園新明國中劉桓宇扛住壓力，7局敲出「石破天驚」追平陽春砲，但球隊延長賽未能反攻以6比7吞敗、連4年亞軍；劉桓宇直言可惜，也盼之後學弟們可以打破魔咒。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽冠軍戰桃園市新明國中與台北市長安國中交手，新明一度取得5比2領先，長安展現韌性追分，7局上打完長安反倒以6比5超前比數，7局下反攻機會，2人出局後新明劉桓宇敲出過牆追平比數陽春砲，幫助球隊延續戰局，但新明仍在延長賽吞敗、奪下亞軍。

新明總教練黃湋志表示，比賽就是「一顆球勝負」，也有鼓勵球員記住輸的感覺，這會成為最好的養分，下一次再贏回來，也提到上午先打4強，接著打冠軍戰，投手調度上比較沒有喘息的空間，稱讚對手長安展現不放棄的精神。

黃湋志提到，國中生要在這種場面下敲出追平比數全壘打很少見，但劉桓宇有那個能力，前面打不好是太過急躁，也有提醒他適時調整，「他那發石破天驚全壘打，才讓我們可以有繼續打延長賽的機會。」

劉桓宇是第一次與長安後援投手王元甫投打對決，稱讚王元甫球速好、變速球犀利，全壘打那個打席主要鎖定直球攻擊，打到就有感覺可能形成全壘打，直呼「開轟感覺很爽」。

劉桓宇自評國中階段力量有成長，去年城市盃也有參賽，連兩年最後都是亞軍直言很可惜，希望學弟們可以突破魔咒。

劉桓宇超齡無法拚國手資歷，他也設下國中畢業前的目標，再拿一次打擊獎，目前國中階段敲出4轟，偶像則是日職球星柳田悠岐。（編輯：李亨山）1131225

#新明
#黃湋志
#王元甫
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