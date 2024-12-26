HBL周佑承全能演出 南湖睽違5年重返8強

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（中央社記者陳容琛屏東26日電）113學年度HBL高中籃球聯賽南湖高中今天靠著周佑承繳出21分、7籃板、9助攻的全能發揮，在男子組複賽以67比45力退東山高中，睽違5年再度前進8強。

南湖上次挺進HBL男子組8強已是108學年度，尤其上季在複賽外卡戰抱憾落敗、無緣取得8強門票，全隊賽後哭成淚人兒。

南湖今年捲土重來，今天關鍵戰役面對東山，在周佑承攻下全場最高21分，外帶7籃板、9助攻帶領下，搭配蔡學墉的20分、8籃板，如願搶下8強門票。

周佑承今天賽後接受媒體聯訪時表示，還清晰記得去年遺憾的感覺，因此昨天有點沒睡好，所幸最後是笑著離開球場，「一開始目標就是鎖定8強，很開心真的順利完成。」

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頂著JHBL國中籃球聯賽最有價值球員（MVP）光環踏上HBL舞台，周佑承在對抗性不足情況下，導致信心逐漸喪失，經歷高一賽季的挫敗，他在休季期間努力加強重訓，並慢慢適應HBL打球節奏，「其實複賽前幾場有點低潮，但教練們都一直鼓勵我，讓我想以場上表現回報。」

過去多次率領南湖挺進8強，本季回鍋擔任教練的王浩森透露，一開始透過聊天，漸漸與球員打成一片，並直言這次晉級8強與之前很不一樣，「賽前覺得壓力很大，畢竟蠻不容易的，希望我們接下來能夠調整地更好。」（編輯：龍柏安）1131226