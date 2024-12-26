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諸羅山盃福林藍擊退高市中正 奪隊史首座冠軍

2024/12/26 20:13（12/26 20:31 更新）
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2024諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽26日進行到最後一天，台北市福林國小藍隊（圖）在冠軍戰以2比1險勝高雄市中正國小，隊史首次奪下諸羅山盃冠軍。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月26日
2024諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽26日進行到最後一天，台北市福林國小藍隊（圖）在冠軍戰以2比1險勝高雄市中正國小，隊史首次奪下諸羅山盃冠軍。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月26日
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（中央社記者楊啟芳台北26日電）諸羅山盃國際軟式少棒賽台北市福林國小藍隊今天連過2關，4強賽7比1擊敗日本新潟JBC，冠軍戰再以2比1險勝高雄市中正國小，奪諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽首座冠軍。

福林藍隊上午擊退日本新潟JBC後，接著在冠軍戰對決高雄中正，一開賽就靠著失誤先馳得點，3局上再利用暴投攻下1分。福林藍先發投手葉承翰也控制戰局，前3局演出9上9下；6局下中正靠著2次失誤追回1分，不過葉承翰穩住陣腳，以完投守住勝利。

雖然僅練3天軟式就來參賽，但福林總教練章子健表示，「要求選手把內容做好，他們在今年暑假去日本參加WCBF軟式世界賽有幫助，沒想到諸羅山盃會拿冠軍，這也是台北市第一座冠軍。」

小學6年級的葉承翰獨撐全場，僅被敲出3安打，投出2次三振，沒有四死球，拿下勝投與大會MVP大獎。章子健指出，葉承翰比較穩定，重要的比賽就是交給他，同時葉承翰也是今年U12國手，「不會怯場、守備好、頭腦聰明。」

葉承翰表示，投冠軍戰不會緊張，5局下遇到危機時相信自己做得到，他也提到，打過U12亞洲少棒賽後自己抗壓性變更好。

福林在高年級組稱霸，低年級組則獲季軍，滿載而歸。章子健表示，今年拿下硬式聯賽冠軍、也獲U12代表權，到日本打亞洲少棒賽拿到冠軍，加上諸羅山盃，「可以說是豐收的1年，小朋友很努力。」

低年級組部分，台中市忠孝國小在冠軍戰鏖戰到延長賽，在7局下靠著再見保送，以5比4險勝台中市塗城小飛象，同樣抱回隊史首座冠軍。（編輯：李亨山）1131226

章子健
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