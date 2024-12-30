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安東尼終場前1.3秒準絕殺 魔術1分險勝籃網

2024/12/30 17:24（12/30 17:40 更新）
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NBA奧蘭多魔術29日對陣布魯克林籃網，終場前1.3秒魔術靠著替補後衛安東尼（左）上籃得手，以102比101險勝籃網。（美聯社）
NBA奧蘭多魔術29日對陣布魯克林籃網，終場前1.3秒魔術靠著替補後衛安東尼（左）上籃得手，以102比101險勝籃網。（美聯社）
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（中央社奧蘭多29日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天對上奧蘭多魔術最多領先21分，第4節還有17分領先優勢，但魔術實現大逆轉，終場前1.3秒靠著替補後衛安東尼上籃得手，以102比101險勝籃網。

籃網今天一路壓著魔術打，以61比43結束上半場，第3節結束時以83比68大幅領先，但魔術在第4節打出34比18攻勢。

終場前6秒時，籃網仍以101比100領先，但魔術靠著安東尼（Cole Anthony）最後1.3秒上籃拋投得手，反以102比101超前。

接著，籃網後衛湯瑪斯（Cam Thomas）最後一刻外線跳投彈框而出，籃網終場以1分之差惜敗。

魔術前鋒達席瓦（Tristan da Silva）攻下全隊最高的21分，其中13分是在第4節拿下，隊友畢塔吉（Goga Bitadze）繳出19分、11籃板、5助攻，安東尼有10分進帳。

籃網方面，湯瑪斯以替補上場攻下全場最高的25分，威爾森（Jalen Wilson）拿下16分，包括終場前6.2秒時兩罰命中。

湯瑪斯是籃網本季得分王，場均貢獻24.7分，他因左腿筋拉傷缺席13場比賽後，今天上場打了25分鐘。

這是魔術8天內第2度上演逆轉秀。12月21日，魔術曾在最多落後25分的情況下逆轉，終場以121比114擊敗邁阿密熱火。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1131230

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