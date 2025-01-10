WSBL國泰女籃拚衛冕 補進紐西蘭長人戴維森

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（中央社記者陳容琛台北10日電）尋求延續WSBL女子超級籃球聯賽霸業的國泰女籃，確定簽下曾獲FIBA亞洲盃最佳5人的紐西蘭中鋒戴維森（Penina Davidson），並預計在今天迎來WSBL生涯初登場。

國泰女籃上季在洋將喬治（Cayla George）領軍下，持續稱霸WSBL賽場，今天則正式簽下身高190公分、曾獲國際籃球總會（FIBA）亞洲盃最佳5人的紐西蘭中鋒戴維森，期盼複製去年奪冠方程式。

國泰女籃總教練鄭慧芸表示，相信隨著戴維森加入，能夠提升團隊優勢。

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現年29歲的戴維森，2018年畢業於全美大學體育聯盟（NCAA）D1的加州大學柏克萊分校，隨後加入澳洲女子國家籃球聯賽（WNBL）的阿德萊德閃電隊開啟職業生涯，也曾與喬治當過5年隊友，戴維森透露，彼此有交流對於國泰女籃的狀況，「她跟我分享很多事情。」

值得一提的是，過去戴維森曾3度來台參加瓊斯盃國際籃球邀請賽，因此對台灣球風並不陌生，而她預計今天在WSBL例行賽對戰台元女籃亮相，「台灣球風節奏很快且非常有競爭力，我很期待能與幾個國際賽交手過的球員一起並肩作戰。」（編輯：龍柏安）1140110