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葉伊恬不敵中國新星蒯曼 WTT球星挑戰賽16強止步

2025/1/10 19:44（1/10 19:56 更新）
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台灣桌球小將葉伊恬（圖）10日在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽不敵中國新星蒯曼，止步女單16強。圖為葉伊恬2023年參加烏蘭巴托東亞青年運動會桌球賽事畫面。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月10日
台灣桌球小將葉伊恬（圖）10日在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽不敵中國新星蒯曼，止步女單16強。圖為葉伊恬2023年參加烏蘭巴托東亞青年運動會桌球賽事畫面。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月10日
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）17歲台灣小將葉伊恬為這次唯一闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽單打16強的台將，今天面對中國新星蒯曼，最終以5比11、7比11、4比11落敗，本週驚奇之旅劃下句點。

世界排名第189名的葉伊恬過去曾以國二之姿越級入選成人國手，近4年更是3度打進中華桌球排名賽，為備受期待的新星，這次參加在卡達舉辦的WTT杜哈球星挑戰賽，「桌球教父」莊智淵更是親自督軍坐鎮。

去年底剛滿17歲的葉伊恬女單資格賽連拿3勝、闖進會內賽，會內賽首輪先是擊敗前泰國一姐素塔西尼（Suthasini Sawettabut），32強更是爆冷拍下世界排名第23的韓國女將朱芊曦。

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葉伊恬16強出戰排名第44的中國新星蒯曼，開局就陷入0比7落後，隨後未能扭轉劣勢，以5比11讓出首局，次局同樣遭到壓制，以7比11再丟1局。

葉伊恬第3局歷經0比4落後，儘管一度追成1分差，但未能延續攻勢，最終以4比11輸球，無緣8強。（編輯：陳政偉）1140110

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17歲葉伊恬扳倒世界第23 闖WTT球星挑戰賽16強WTT杜哈球星挑戰賽 葉伊恬晉級32強
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