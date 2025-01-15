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郭冠宏扳倒世青金牌向鵬 勇闖WTT挑戰賽8強

2025/1/15 19:39（1/15 20:13 更新）
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台灣桌球小將郭冠宏15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單16強，以3比1爆冷扳倒曾拿下世青賽男單金牌、中國選手向鵬，闖進8強。（中央社檔案照片）
台灣桌球小將郭冠宏15日在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單16強，以3比1爆冷扳倒曾拿下世青賽男單金牌、中國選手向鵬，闖進8強。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）16歲台灣桌球小將郭冠宏今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽16強，以3比1爆冷扳倒曾拿下世青賽男單金牌、中國選手向鵬，成為唯一闖進單打8強的台將。

世界排名第191名郭冠宏上週杜哈球星挑戰賽會內賽男單首輪止步後，本週重振旗鼓，征戰在阿曼舉辦的WTT馬斯開特挑戰賽，不僅開季連2站都順利從資格賽出線，男單會內賽首輪再以3比2淘汰澳洲韓裔球員裴煥，挺進16強。

郭冠宏今天遭遇到世界排名第23、兩屆世青賽男單金牌的中國選手向鵬，首局雖浪費5比2領先機會、被對手超前，所幸及時回穩，在9比10落後時化解1個局點、連得3分，以12比10搶下。

雙方次局持續纏鬥，郭冠宏費了一番功夫，才以11比8拿下，而第3局向鵬展開反擊，開局就連拿6分，以11比2收下1局。

不過，郭冠宏很快調整到位，第4局克服1比3落後劣勢、逆轉超前，隨後取得10比6領先、率先聽牌，儘管錯過2個賽末點機會，而郭冠宏關鍵時刻頂住壓力，以11比8迎接勝利。

郭冠宏8強將碰上法國選手巴德（Lilian Bardet），而對手同樣在16強上演爆冷戲碼，以3比2扳倒第7種子的日本選手篠塚大登。

教練蔣澎龍接受中央社訪問時表示，郭冠宏今年開始增加成人賽事比重，「但還是有一點停留在青少年比賽感覺，戰術轉變比較慢，還不是很習慣。」

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蔣澎龍指出，今天第3局對手在局數落後時打得比較積極、速度更快，郭冠宏雖然沒有及時反應過來，但整體而言比賽節奏掌控地很不錯。

其他台將部分，首輪以直落3橫掃奈及利亞名將阿魯納（Quadri Aruna）的黃彥誠，今天以0比3敗給香港一哥黃鎮廷，至於17歲小將葉伊恬以1比3不敵中國選手石洵瑤，雙雙無緣單打8強。（編輯：陳政偉）1140115

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