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WTT挑戰賽 郭冠宏首闖男單4強

2025/1/16 17:33
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）16歲台灣桌球小將郭冠宏今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單8強，僅花不到16分鐘，以3比0力挫法國選手巴德，首闖4強，晚間將對決中國新星陳垣宇。

世界排名第191名郭冠宏本週在阿曼舉辦的WTT馬斯開特挑戰賽打出代表作，從通過資格賽考驗，到會內賽連過2關，包括在16強以3比1扳倒世界排名第23、中國選手向鵬。

郭冠宏8強碰上法國選手巴德（Lilian Bardet），開賽就以5比0攻勢強勢開局，並以11比5先聲奪人，次局持續掌控比賽節奏，以11比5再下一城。

郭冠宏第3局展現正手拍威力，開局連拿3分，對手還一度氣到摔拍，暫停過後，郭冠宏攻勢依舊凌厲，一鼓作氣取得8比0領先，並以11比3贏得勝利，搶下4強門票。

教練黃聖盛接受中央社訪問時表示，郭冠宏今天前3板優勢展現明顯，整場比賽節奏也有控制住。

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郭冠宏晚間將與19歲中國新星陳垣宇爭奪決賽門票，而陳垣宇這次曾在16強扳倒德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），也是黑馬之一。

男雙部分，台灣組合張佑安與洪敬愷稍後也將在4強上陣，對手為中國組合黃友政與陳垣宇。（編輯：陳政偉）1140116

郭冠宏
郭冠宏扳倒世青金牌向鵬 勇闖WTT挑戰賽8強
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郭冠宏扳倒世青金牌向鵬 勇闖WTT挑戰賽8強
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