球王辛納澳網旗開得勝 斯威雅蒂、高夫晉第二輪

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（中央社墨爾本13日綜合外電報導）世界排名第一的義大利好手辛納今天在澳網首輪直落三晉級，朝衛冕澳網男單冠軍之路邁進。另一方面，波蘭名將斯威雅蒂與美國新星高夫也闖進女單第二輪。

法新社等媒體報導，辛納（Jannik Sinner）在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）登場時受到熱烈歡迎，隨後以7比6（7比2）、7比6（7比5）、6比1擊敗智利選手賈瑞（Nicolas Jarry）。

辛納自去年10月在北京舉行的中國網球公開賽男單決賽敗給西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，迄今未嘗一敗。

女子組方面，世界排名第二的斯威雅蒂（Iga Swiatek）則在凱恩球場（John Cain Arena）以6比3、6比4直落二，擊敗捷克女將斯尼科娃（Katerina Siniakova）。

斯威雅蒂生涯已拿下5座大滿貫女單后冠，包括4座法網及1座美網冠軍，但她在澳網的最佳表現僅是2022年闖進4強。

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世界排名第三的高夫（Coco Gauff）則以6比3、6比3直落二，在80分鐘內擊敗美國同袍科甯（Sofia Kenin）。

今年稍早，高夫率領美國隊在聯合盃（United Cup）奪冠。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140113