中職盼增大巨蛋場次遠雄釋善意 希望2026年至少41場

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職盼新球季台北大巨蛋釋出更多場次，會長蔡其昌今天受訪表示，有再度爭取，遠雄也釋出善意，希望場地賽程農曆年前能確定，並希望2026年台北大巨蛋場次至少有41場。

中華職棒新賽季將於3月29日開打，但新球季賽程場地還沒確定，目前僅說台北大巨蛋場次至少35場，中職會長蔡其昌多次表示，這樣的場次遠不夠球團需要。

蔡其昌今天受邀出席記者會時接受媒體聯訪提到，今天有再度爭取，遠雄也釋出善意，表示會重新檢討，看能不能有更多場次釋出，但都還要一步一步來，還要確定可以釋出的時間，以及球團評估後接受度高不高。

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蔡其昌表示，站在聯盟的立場，當然希望平均分配場次給各球團，希望補足場次比較少的球隊，但能夠釋出的時段與賽程和球團需求都需要吻合，希望可以在農曆年前確定下來。

蔡其昌透露，和遠雄都有期待，希望除了2025年賽季外，也希望可以提前把2026年場次確定下來，至少要滿足基本數，如果以6隊各兩輪、台北地主球隊味全龍再多1輪，加上2場開幕戰，基本至少要41場。（編輯：張雅淨）1140114