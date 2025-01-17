謝淑薇澳網雙線出擊 女雙、混雙順利晉級

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（中央社記者陳容琛台北17日電）台灣網球名將謝淑薇今天在澳網「雙線出擊」，不僅在女雙、混雙皆順利勝出晉級，其中女雙與拉脫維亞好手奧斯塔朋科齊力取得16強門票。

謝淑薇去年包攬澳洲網球公開賽女雙、混雙的冠軍，成為賽史近24年來第1人，今年女雙改搭拉脫維亞選手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），榮膺賽會第3種子，混雙則繼續與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）攜手出擊，而謝淑薇今天剛好在澳網「雙線出擊」。

其中，謝淑薇、奧斯塔朋科女雙次輪對戰「中國組合」徐一璠、楊釗煊，雙方在首盤一開始皆突破對手的發球局，不過「台拉聯軍」第10局上演關鍵破發，以6比4率先取得聽牌。

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次盤謝淑薇、奧斯塔朋科延續氣勢，一路保持領先，雖然遭到對手數度化解賽末點，但仍順利再以6比4搶下勝利，下一輪「台拉聯軍」將與美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）的組合正面交鋒，力拚女雙8強資格。

至於在混雙方面，謝淑薇、傑林斯基在首輪迎戰地主「兄妹檔」組合海登．瓊斯（Hayden Jones）、愛默生．瓊斯（Emerson Jones），「台波聯軍」首盤即賞給對手「貝果」，次盤雖然錯失3個賽末點，但最後還是以6比0、7比5如願勝出，晉級混雙次輪，朝著衛冕之路邁進。（編輯：陳政偉）1140117