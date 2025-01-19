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中職澳職合作台灣日近千球迷參與 王苡丞敲超前轟

2025/1/19 14:56
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職與澳職布里斯本俠盜隊合作，季後送球員到澳職出賽，18日合作舉辦台灣日吸引近千名球迷到場，台灣日賽事因雨3局打完保留至今天續戰，王苡丞敲出超前轟，率隊以5比2擊敗坎培拉騎兵隊。

中華職棒與澳職布里斯本俠盜隊（Brisbane Bandits）合作，去年季後分批送球員赴澳職參賽，去年第1梯次球員為中信兄弟王奕凱、統一7-ELEVEn獅隊林子崴、樂天桃猿林耀煌、味全龍趙璟榮、富邦悍將蔡佳諺、台鋼雄鷹林家鋐；第2梯次球員為目前仍在澳職出賽的兄弟隊楊祥禾、獅隊姚杰宏、桃猿隊李家明、龍隊拿莫．伊漾、悍將隊王苡丞、雄鷹隊謝葆錡。

18日舉辦的布里斯本「台灣日」，除了中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏、富邦育樂總經理陳昭如組團前往，布里斯本市長希林納（Adrian Schrinner）、澳洲職棒執行長威廉斯（Glenn Williams）、駐布里斯本辦事處處長范厚祿等人也都到場，與近千名台灣球迷一同為台灣球員打氣。

賽前，蔡其昌準備台灣日主題球衣、春聯與國旗，送給現場的台灣球迷，球場還準備了各式台灣小吃，比賽時響起「台灣尚勇」應援曲，讓大家彷彿置身在台灣看國際賽一樣。

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因年節將至，蔡其昌特別準備紅包給在澳聯打拚的6名台灣球員，祝福他們新年快樂、萬事如意，新的一年能夠有好表現、心想事成。

而台灣日的主題賽事，雖然在3局時因雨延賽至今天再戰，仍吸引數百名台灣球迷進場觀賽，悍將球員王苡丞在5局平手時敲出超前轟，為布里斯本俠盜隊奠定勝利基礎，俠盜隊終場以5比2擊敗坎培拉騎兵隊（Canberra Cavalry），為台灣日劃下完美句點。（編輯：張雅淨）1140119

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蔡其昌
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