虎科大勝世新 萊恩遠「大四喜」UBA第一人

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）已提前晉級大專籃球聯賽（UBA）8強的虎尾科大，今天預賽最終戰以132比59大勝世新大學，陣中前鋒萊恩遠攻下19分、16助攻、10抄截、10籃板，成為UBA史上首位締造「大四喜」的球員。

萊恩遠來自高雄市七賢國中、三民家商，畢業後先讀義守大學，111學年度轉學至虎科從大二讀起，先隨隊打進二級4強，虎科在112學年度升上大專籃球聯賽（UBA）公開男一級後、拿下第3名。

UBA公開男一級預賽今天在政治大學、輔仁大學兩地展開最終日賽程，虎科出戰世新，首節以39比5占優勢，次節再轟下41分，半場打完以80比23遙遙領先，最終也順利拿下勝利，預賽戰績9勝6敗。

虎科前鋒萊恩遠從替補出發，11投中7，單場繳出19分、16助攻、10抄截、10籃板數據，成為UBA史上第一位締造「大四喜」的球員。

去年11月底國中籃球聯賽預賽，桃園大成國中潘辰武在對戰北市永吉國中一役，曾拿下38分、11籃板、10助攻，外加單場驚人26抄截，締造大四喜紀錄，而萊恩遠也成為繼潘辰武後，國內籃壇再有本土球員達成這項成就。

萊恩遠接受大會訪問時表示，高二、高三連續2季幫助三民打進高中籃球聯賽（HBL）預賽，但進入UBA後，路開始不是很順，沉潛那一年，一度考慮是否繼續打球，進虎科後又復活，這兩季越打越有信心，「今天大四喜根本沒想到，但超高興的。」

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萊恩遠透露，未來畢業後應該會參加選秀，因爸爸與菲律賓、美國都小有淵源，除了先拚國內職籃外，未來有機會也不排除往外發展。

不僅萊恩遠，今天虎科王鈞聖同樣表現出色，拿下46分、6助攻、5籃板、3抄截，三分球單場33投中14，三分球進球數締造UBA公開一級史上最多，單場46分則與張智峰並列史上第5。（編輯：陳正健）1140120