劉丞勳登UBA歷史得分王 盼續寫紀錄、為健行奪冠

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）健行科大前鋒劉丞勳今天大專籃球聯賽（UBA）預賽對戰北市大，拿下25分，超越曾祥鈞1220分，成為公開男一級歷史得分王，他說，開心一下下就好，後續希望為球隊拿下冠軍。

健行科大今天在自家主場展開113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第三階段預賽首戰，對戰台北市立大學一役，劉丞勳賽前生涯得分1212分，只差9分就能超越曾祥鈞，成為新科男一級歷史得分王（自102學年度UBA有攻守紀錄後）。

劉丞勳儘管首節三分手感不佳，3次出手都落空，但沒讓球迷等太久，靠著罰球和上籃，單節斬獲11分，直接刷新紀錄，單場拿下25分，累計總得分1237分，並幫助球隊以100比76勝出，開季拿下8連勝。

劉丞勳家人今天到場見證這歷史性的一刻，女朋友更為他訂做印有「UBA歷史得分王」值星背帶，他賽後接受媒體聯訪時表示，這只是第三階段預賽首戰，後續還有第四階段以及8強，「開心一下下就好。」

對於劉丞勳能有今天的成就，健行教練劉孟竹認為，歸功於劉丞勳自身的努力與腳踏實地。

劉丞勳接下來還有機會挑戰新紀錄，朝公開女一級佛光大學王竫婷1327分所保有公開一級得分榜首邁進，且有機會在預賽達標。他表示，期待能像游艾喆，在UBA也能樹立「劉丞勳」障礙。

除了個人數據外，劉丞勳強調，希望能凝聚球隊向心力，並在UBA最後一年，為球隊拿下冠軍。

對於未來挑戰職籃，劉丞勳還未確定動向，他強調，無論是日本、中國或台灣職籃都是他很嚮往挑戰的舞台。

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除了劉丞勳締造新紀錄外，今天這場健行與北市大之戰，也是「師徒檔」對決，率領北市大重返一級的教頭范志雲，為昔日健行教練團成員，曾跟隨劉孟竹如何帶隊。

劉孟竹表示，先前有關注北市大第一階段預賽，發現北市大無論是場上的打法或球員比賽結束後向紀錄台、觀眾敬禮，有在模仿健行作法，他認為，這是很好的傳承，未來還有很多場比賽，希望兩隊一起努力。（編輯：李亨山）1131219