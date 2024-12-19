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劉丞勳超越曾祥鈞 登UBA男一級歷史得分王

2024/12/19 19:57（12/19 20:46 更新）
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健行科大前鋒劉丞勳（圖）19日在大專籃球聯賽（UBA）預賽對戰台北市立大學，首節就拿下11分，生涯總得分寫新高，成為新科UBA公開男一級歷史得分王。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月19日
健行科大前鋒劉丞勳（圖）19日在大專籃球聯賽（UBA）預賽對戰台北市立大學，首節就拿下11分，生涯總得分寫新高，成為新科UBA公開男一級歷史得分王。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月19日
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（中央社記者黃巧雯桃園19日電）健行科大前鋒劉丞勳今天大專籃球聯賽（UBA）預賽對戰台北市立大學，首節就得11分，包括首節倒數10.2秒3罰全中，生涯總得分超越曾祥鈞1220分，成為公開男一級史上得分最多球員。

過去輔仁大學中鋒曾祥鈞在UBA 4年共出賽85場，得分累計1220分，為公開男一級歷史得分王（102學年度UBA有攻守紀錄後），而自曾祥鈞108學年度畢業後，直到今天才由劉丞勳改寫這項紀錄。

劉丞勳過去在大三時，曾以67場改寫UBA男一級千分最速達標紀錄，前3年得分累計1050分的他，升上大四後，預賽前7戰共進帳162分，得分來到1212分。

劉丞勳本季場均進帳23.1分，被看好有望今天第三階段預賽首戰，在主場健行科大對戰北市大學一役刷新紀錄。

劉丞勳今天迎接生涯UBA第78場出賽，首節先靠著罰球、中距離跳投拿下4分，隨後在倒數1分13秒連續上籃、再添4分，追平紀錄，在首節還剩10.2秒時把握3罰機會，超車曾祥鈞，成為新科UBA公開男一級歷史得分王。（編輯：李亨山）1131219

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