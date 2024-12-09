UBA健行科大擊敗虎尾科大 開季7連勝

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）連2年拿下亞軍的健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著隊長劉丞勳攻下21分，以78比67擊敗上屆季軍虎尾科大，開季拿下7連勝。

健行過去在106、111學年度第2階段UBA預賽造訪義守大學體育館，兩度開季拉出6連勝後，分別栽在輔仁大學和世新大學手上，這次再度挑戰7連勝，對手為虎尾科大。

健行本季前6戰比賽有5場得分破百，今天對戰虎科大，開賽就以流暢攻守節奏取得26比19領先，半場打完將比分拉開至48比37，下半場雖然火力稍減，仍順利收下勝利。

不過，健行此役僅拿78分，為本季7戰以來最低，健行總教練劉孟竹接受媒體訪問時表示，與進攻節奏沒拿捏得很好，且被對手搶了不少進攻籃板有關。

健行預賽7勝0敗，與衛冕軍政大並列領先，但比起連勝，劉孟竹指出，預賽、複賽首要目標仍是晉級，最終目標是小巨蛋最後2場比賽都拿下勝利、封王。

劉丞勳此役飆進5顆三分球、拿下全隊最高21分，徐宏瑋18分次之。

徐宏瑋109學年曾與劉丞勳、蔡宸綱聯手，為泰山高中勇奪隊史高中籃球聯賽（HBL）首冠。徐宏瑋表示，明年就要從大學畢業，希望能再幫自己拿1座冠軍。

UBA男子組第3階段預賽將移師北部，12月19日起將在台灣藝術大學和健行科大兩地舉行。（編輯：管中維）1131209