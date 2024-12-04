UBA劉丞勳轟本季新高32分 健行勇奪3連勝

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽出戰高雄師範大學，以純本土陣容應戰，在一哥劉丞勳狂飆本季個人新高32分帶領下，以114比57勝出，開季3連勝到手。

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第二階段預賽移師義守大學舉行，健行前2戰面對剛升上一級的萬能科大、中原大學得分都破百，且平均淨勝對手51分。

健行第3戰碰上高師大，即使巴哈馬籍外籍生史密斯休兵，團隊仍繼續延續火力，首節劉丞勳獨攬10分，加上陳威宇在外圍開火，率隊取得36比14領先，半場打完更將比分拉開至60比27。

雙方易籃後，健行持續壓制對手，下半場僅讓對手拿30分，開季3連勝順利到手，且連3戰得分破百。

健行今天12名上場球員全員得分，而能夠持續推進連勝場次的最大功臣是劉丞勳，開季前2戰劉丞勳各得19分、26分，今天攻下本季個人新高32分，另有5籃板、5抄截。

大四的劉丞勳今年夏天曾前往中國男子籃球職業聯賽（CBA），而他最終選擇在UBA。他表示，今年是自己在UBA最後一年，最終目標希望率健行拿下睽違4季的冠軍。

劉丞勳不僅希望能以冠軍為自己UBA生涯劃下完美句點，同時也期待有機會能爭奪冠軍賽最有價值球員（MVP）。

UBA第二階段預賽邁入第3日，國立體育大學今天以87比72擊敗萬能科大後，加入健行行列，收下開季3連勝。（編輯：李亨山）1131204