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UBA健行大勝中原 連2戰得分破百

2024/12/3 22:06（12/3 22:16 更新）
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健行科大3日在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著劉丞勳全場拿下26分、6籃板，以106比66力挫剛升上一級的中原大學，開季2連勝到手。（大專體總提供）中央記者黃巧雯傳真 113年12月3日
健行科大3日在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著劉丞勳全場拿下26分、6籃板，以106比66力挫剛升上一級的中原大學，開季2連勝到手。（大專體總提供）中央記者黃巧雯傳真 113年12月3日
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽，靠著劉丞勳拿下26分、6籃板，以106比66力挫剛升上一級的中原大學，連2戰得分破百，開季2連勝到手。

隊史手握3冠的健行，過去2屆闖進冠軍賽都鎩羽而歸，本季陣容大幅異動，上季15名球員當中，包括決定大四畢業後再挑戰職籃的劉丞勳在內，僅6人續戰，本季除了新添大一菜鳥外，還補進原效力世新大學的曾睦軒、中信學院的陳威宇等人。

大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第二階段預賽在義守大學登場，健行科大昨天以120以58大勝萬能科大，今天面對同樣剛升一級的中原大學給予震撼教育。

健行上半場以50比36領先，第3節持續擴大領先優勢，決勝節更趁著對手體能下滑、防守強度降低，打出34比13攻勢關門，收下開季2連勝。

談到決勝節單節狂贏對手21分，比前3節淨勝分加總都還多。健行總教練劉孟竹接受媒體聯訪時表示，學生聯賽沒所謂的「垃圾時間」，上場就是拚到底。

健行的劉丞勳此役表現全面，拿下全場最高的26分，包括4記三分球，外加6籃板、4助攻；楊皓祥17分次之，新轉學來的陳威宇進帳15分，包括決勝節一記飛扣，讓球隊得分來到3位數。

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陳威宇前一次扣籃是上季對戰台灣師範大學，這次是2年來第2次扣籃，比較2次不同，他表示，前次是快攻，在無人防守下輕鬆灌進，今天面前有2名中原球員，「我仍果斷起飛，把球塞進。」

以往有類似機會，陳威宇大多選擇安全將球放進籃框，少了點霸氣及企圖心，今天卻展現不同一面，他透露，當下就很想秀一下，未來不會輕易放過這類機會，但前提是要幫球隊贏球。（編輯：戴光育）1131203

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劉丞勳
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