劉丞勳延後挑戰職籃儲備能量 預約UBA歷史得分王

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）在成為大專籃球聯賽（UBA）最速千分男後，健行科大前鋒劉丞勳歷經中國男子籃球職業聯賽（CBA）試訓震撼教育，決定延後挑戰職籃，並有望在明天預賽成為公開男一級史上得分最多球員。

今年暑假在同期健行隊友蔡宸綱決定提前躍身職籃舞台後，同樣有不錯身材條件、外圍投射能力大幅進化的劉丞勳選擇續留UBA一年，格外引人注目。

不過，身高192公分的劉丞勳當初的確有將提前投入職籃選秀列入選項，至少在前往中國男子籃球職業聯賽（CBA）試訓前，還是抱持這樣的想法。

曾執掌職籃球隊兵符的健行教頭劉孟竹也以自身經驗勸說劉丞勳再緩緩，只是當時聽在劉丞勳耳裡，或許只是教練為了留下他為球隊爭冠的理由，他接受中央社專訪時坦言：「多少一定會這樣想，但去CBA試訓後，就覺得孟竹哥說得是對的。」

CBA試訓的強度之高，僅短短幾天就讓劉丞勳徹底認清自身不足之處還不少，他細數包括身體強度、投籃穩定性都待提升，他吐露實話，「去的話，可能要坐板凳坐2年。」

劉丞勳打消提前叩關職籃念頭，續留UBA舞台，在政治大學主控游艾喆畢業後，升上大四的劉丞勳成為本季UBA最耀眼的那顆星，預賽出賽7場的他，平均繳出23.1分、6.3籃板、2.6助攻、2.6抄截，暫居本季得分王。

不過，劉丞勳並不急於證明自己，他認為，比起個人榮耀和光環，若能跟游艾喆一樣，幫助球隊拿下冠軍，反而更有成就感。

劉丞勳過去只花67場、就在大三賽季成為UBA的「千分最速男」，如今明天在健行科大展開第三階段預賽還有機會挑戰新頭銜。

截至目前為止，劉丞勳在UBA出賽77場，生涯得分累計1212分，僅次於曾祥鈞1220分（4屆共85場），明天對戰台北市立大學一役只要再得9分，就能獨居公開男一級得分史上第一（102學年度UBA有攻守紀錄後），也讓劉孟竹感到相當驕傲。

在劉孟竹眼中，劉丞勳一直都是相當清楚自身目標與定位的球員，他表示，看著劉丞勳從高中以切入、強力挑戰籃框打法，在大三起大幅增加外圍出手次數，且具有準頭，命中率達45.3%，相信外界對於其轉型為射手角色將不再有疑慮。

劉孟竹認為，劉丞勳多在UBA拚戰一年，「不能說百分之百做到最好，但至少這一年能夠補足多少是多少，對他未來挑戰職籃有加分作用。」

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明天將成為劉丞勳挑戰紀錄的關鍵戰役，校方也邀請家人到場見證、共享榮耀，而支撐劉丞勳在籃球路上前進的最大動力非家人莫屬，他透露，自己來自單親家庭，小時候是阿公、阿嬤照顧他，一直希望能透過籃球改善家裡生計，達成孝敬長輩的目標。

劉丞勳回憶起從田徑轉練籃球，到高中加入泰山高中，並在高三那年率隊奪冠，到大學來到健行，如今將留下難得紀錄，也讓他直呼：「這是一段滿不可思議的過程。」（編輯：李亨山）1131218