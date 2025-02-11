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陳映竹裝備有台灣味 瞄準冬奧想再創歷史

2025/2/11 20:26（2/11 20:46 更新）
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台灣女子競速滑冰好手陳映竹（圖）發現家中茄芷袋大小剛好適合裝滑冰鞋，這個藍綠紅相間提袋便成為今年出國比賽固定裝備之一，也陪著她在2025哈爾濱亞洲冬季運動會奪得台灣首面獎牌。（陳映竹提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月11日
台灣女子競速滑冰好手陳映竹（圖）發現家中茄芷袋大小剛好適合裝滑冰鞋，這個藍綠紅相間提袋便成為今年出國比賽固定裝備之一，也陪著她在2025哈爾濱亞洲冬季運動會奪得台灣首面獎牌。（陳映竹提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年2月11日
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）將滑冰鞋放入藍綠紅相間尼龍編織提袋內，具有台灣味茄芷袋今年起成為台灣競速滑冰女將陳映竹固定裝備，陪著她在哈爾濱亞冬運奪得台灣首面獎牌，她期待後續能進軍冬奧，創造新歷史。

從昔日滑輪溜冰轉戰滑冰約2年時間，陳映竹首度叩關亞洲冬季運動會，就締造歷史性一刻，在哈爾濱亞冬運女子競速滑冰100公尺摘銅，這也是台灣在亞冬運史上首面獎牌，而她後續在500公尺、1000公尺項目分別以第5、12名作收。

陳映竹首次亞冬運之旅告一段落，儘管手握具有歷史性首面獎牌，她仍以放大鏡檢視自身整體表現，僅給70分，她接受中央社訪問時解釋，想要呈現更好的一面給外界看，「當然想要做到完美，但一定很難，但我想要達到，還有很大進步空間。」

其實，陳映竹這次在主項500公尺也有機會挑戰獎牌，只是在最後過彎失誤，與獎牌擦身而過。

陳映竹指出，或許因為是主項，多少還是有壓力，錯過再添獎牌的機會，當然會覺得可惜，但她換個角度想，自己有在進步，也讓她稍稍釋懷。

陳映竹在這次亞冬運為個人滑冰生涯締造新里程碑，不只證明自己，她認為，還讓外界看到來自亞熱帶國家的選手，在先天環境條件欠缺下，還是有辦法獲獎。

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不僅用實際表現獲得外界關注，陳映竹這次身上背著提袋走在場館間同樣吸睛。她透露，過去總是用手拎著滑冰鞋，但不太方便做事，後來看到家中有茄芷袋，袋子大小剛好適合裝滑冰鞋，不僅辨識度相當高，又能趁機推廣台灣傳統。

茄芷袋成為陳映竹今年出國比賽固定裝備之一，也將陪著她追尋冬季奧運的夢想，她透露，年底的4站世界盃將是關鍵，目標取得2026冬季奧運資格，希望能再創新的歷史。（編輯：李亨山）1140211

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