羽球亞團賽台灣敗給中國仍晉8強 女單黃宥薰有亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北13日電）在中國青島舉行的亞洲羽球混合團體賽，台灣預賽第2戰強碰中國，只可惜前4點打完就以1比3提前落敗；不過女單21歲小將黃宥薰，從東奧金牌陳雨菲手中拿下1局表現亮眼。

由於賽制規定，預賽就算提前分出勝負，仍須將5點對戰都打完，因此最後一組的男雙李哲輝、楊博軒仍要對上陳旭軍、郭若涵。

只不過賽前台灣和中國都已經確定晉級8強，因此台灣隊也讓林俊易、王齊麟/邱相榤等人休息。

今天雙方首點混雙，台灣組合陳政寬/許尹鏸首局雖以6比21大比分落敗，但後2局急起直追，分別以21比15、21比14逆轉獲勝開出紅盤。

第2點女單，台灣推出小將黃宥薰，對上東京奧運金牌、中國名將陳雨菲，首局前段黃宥薰雖以3比8落後，但隨後靠著強勢又多變的突擊球連拿6分逆轉戰局，不過陳雨菲畢竟經驗老到，直接提速加壓連拿13分收下首局。

儘管被狠狠上了一課，但黃宥薰毫不氣餒，第2局從雙方5比5時就一路取得領先，最終順利以21比17從陳雨菲手中拿下難能可貴的1局；不過第3局黃宥薰失誤過多，讓陳雨菲掌握戰局，還是讓出第3局。

女單教練賴建誠在接受中央社訪問時表示，第2局處於逆風處比較好控球，不過黃宥薰年輕有膽識，加上變速突擊球打得特別好，很容易讓對手反應不及，就連陳雨菲這樣的名將也吃了好幾球虧，算是相當大的特色。

透過 Google News 追蹤中央社

第3點男單李佳豪，以18比21、17比21不敵去年世青金牌、18歲的胡哲安；第4點女雙，台灣推出老搭檔宋碩芸/余芊慧，可惜受制於對手將近170公分的長人組合坑姝良/王汀戈，再以2個14比21落敗。

根據賽制，分組前2晉級8強，各組第1先排入籤位，各組第2再抽籤決定對戰組合，而進入8強後就是單淘汰賽。（編輯：李亨山）1140213