韓職NC恐龍隊台南對戰中職6隊 免費索票幾乎額滿

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（中央社記者張榮祥台南14日電）韓國職業棒球NC恐龍隊（NC Dinos）24日起在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，和中職6隊辦8場交流賽，台南市政府今天開放內野2000席到8000席免費索票，不到半天幾乎額滿。

台南市長黃偉哲透過社群網站臉書（Facebook）宣布免費索票訊息與賽程，恐龍2月24日對戰台鋼雄鷹隊，25日交手富邦悍將隊、26日對決統一7-ELEVEn獅隊、27日對戰中信兄弟隊、3月1日對戰樂天桃猿隊、2日再戰悍將、3日再戰兄弟與4日出戰味全龍隊，其中26日對統一獅、27日對兄弟將有韓國啦啦隊與應援團觀賽。

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南市府體育局發布新聞稿表示，上午剛開放免費索票，民眾就湧入，不到半天幾乎額滿，反應熱烈。

體育局說，亞太成棒主球場有2.5萬個座位，是台灣座位數最多室外棒球場，除比賽相關空間，還規劃商場賣店和展場空間，提供完整賽事周邊服務與商業機能，未來將持續爭取在亞太棒球中心辦更多國際賽事與活動，打造角色定位。（編輯：李明宗）1140214