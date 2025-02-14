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杜哈女網賽 吳芳嫺攜手中國搭檔拚本季第3冠

2025/2/14 22:43（2/14 23:08 更新）
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台灣女將吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗14日杜哈女網賽4強以2比0勝出，晉級決賽，將尋求本季第3冠。（中央社檔照片）
台灣女將吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗14日杜哈女網賽4強以2比0勝出，晉級決賽，將尋求本季第3冠。（中央社檔照片）
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）網球好手吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗今天在杜哈女網賽4強戰，以2比0擊敗對手巴西哈達德梅雅與德國席格門，晉級決賽，將尋求本季第3冠。吳芳嫺表示，將好好發揮、不留遺憾。

吳芳嫺開季首站與蔣欣玗在紐西蘭奧克蘭女網賽奪得合拍首冠，下一站轉戰荷巴特網球賽同樣稱后，這次在國際女子網球協會（WTA）千分等級杜哈女網賽再攜手。

「海峽組合」4強戰度過開賽破發危機後，盤中、盤末兩度攻破對手哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）與席格門（Laura Siegemund）發球局，以6比2先下一城。

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「海峽組合」次盤一開始連保帶破連拿3局，面對對手在第5局回破，「海峽組合」後段展開反擊，並以6比3迎接勝利，接下來將與巴黎奧林匹克運動會金牌義大利組合艾拉妮（Sara Errani）與鮑里尼（Jasmine Paolini）爭冠。

取得決賽門票的吳芳嫺接受中央社訪問時直呼很夢幻，面對決賽奧運金牌對手也「沒什麼好緊張」，有壓力應該是對手，「我們也不是種子」，排名低很多，但將好好發揮，打出擅長的東西，不留遺憾。（編輯：李明宗）1140214

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台灣女將吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗14日杜哈女網賽4強以2比0勝出，晉級決賽，將尋求本季第3冠。（中央社檔案照片）
台灣女將吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗14日杜哈女網賽4強以2比0勝出，晉級決賽，將尋求本季第3冠。（中央社檔案照片）
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