經典賽資格賽台灣隊陷落後局面 5局結束2比10西班牙

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天首戰與西班牙交手，台灣隊從一開始就陷入落後局面，雖然靠著張育成開轟一度追近比分，不過5局上遭灌6分大局，中場台灣2比10落後。

台灣隊今天推出下勾投手陳宇宏先發，不過1局上就被敲出3支安打、失掉2分；2局上呂詠臻接替登板、沒有失分，不過3局上1出局後連被敲3支安打，再掉2分，台灣隊形成0比4落後。

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台灣隊打線在前2局都有安打出現，其中陳傑憲、林子偉都敲二壘安打；直到3局下陳重羽利用失誤上壘後，「國防部長」張育成一棒轟出2分砲，這局台灣隊也將西班牙先發投手雷法（Elian Leyva）打退場。

第4局台灣隊投手換上19歲左投林維恩，送出3次三振、沒有失分，並飆出150公里火球。不過5局上台灣隊投手群出狀況，伍祐城、呂彥青、陳柏豪接連登板，總計被西班牙敲出4支安打，出現4次四死球，被攻下6分大局。（編輯：郭諭儒）1140221