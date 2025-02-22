WBCQ南非先發金恩10年前對戰過 蔣少宏稱讚對手

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣今晚迎戰南非隊，蔣少宏先發蹲捕，蔣少宏10年前在U18世界盃曾與金恩對戰，但他笑說太久遠已經忘了，看了資料金恩的球不錯、打者本壘板紀律佳。

經典賽資格賽台灣隊今晚在台北大巨蛋迎戰南非隊，先發投手沙子宸與捕手蔣少宏搭配，南非派出28歲先發投手金恩（Damon King）對台灣也不陌生，金恩曾在2015年U18世界盃棒球賽、2018年U23世界盃對台灣登板。

2015年U18世界盃棒球賽台灣隊成員除了蔣少宏外，捕手高宇杰也在此次資格賽台灣隊陣中，蔣少宏在當年對南非比賽先發蹲捕，4打數敲出2支安打，貢獻3分打點；今天賽前被問起是否對金恩有印象，他笑說：「太久遠了啦！10年前了。」

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蔣少宏表示，雖然對金恩沒有對戰印象，但有看情蒐資料，金恩的球不錯，至於打者方面，南非隊本壘板紀律不錯，選球也很好、不容易追打壞球，對直球的掌握度不錯。

至於與今天先發旅美投手沙子宸搭配，蔣少宏笑說，比賽打了就知道，接沙子宸的球感覺很不錯，美式球風、勇敢攻擊好球帶。（編輯：李亨山）1140222