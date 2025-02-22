經典賽資格賽台灣隊戰南非 球迷場外直播助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日綜合報導）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），台灣隊今晚對戰南非隊，雙北、台中等縣市辦直播活動，讓無法到場觀戰民眾也能參與，由於台灣隊有輸不得的壓力，看直播應援球迷更賣力吶喊、加油。

台北表演藝術中心廣場前湧入大批人潮看轉播，椅子滿位依然有不少人站在後方幫台灣隊加油，有民眾全家都來，甚至推嬰兒車帶孩子跟著音樂手舞足蹈，也有人揮舞國旗、高喊全壘打；蔡姓民眾說，昨天看線上轉播，今天決定到場跟大家一起看更熱鬧，希望贏球。

新北市府市民廣場直播派對，現場氣溫雖只有攝氏16度，但在體育主播徐展元與富邦悍將啦啦隊女孩紅髮安娜、檸檬、維心等人帶動下，氣氛嗨到高點，廣場觀眾緊盯大螢幕追逐投球與揮棒過程，全場觀眾也配合鼓聲，高喊「三振他、三振他」，情緒拉滿、震動全場。

台中球迷聚集市政府前廣場為台灣隊加油，陳姓男子1家4口來看直播，他說，昨晚在家看到台灣隊輸球，全家靜悄悄，決定今晚跟大家一起看直播比較熱鬧；全姓高中生說，昨天請假到台北大巨蛋看比賽，今天則來看直播為台灣隊加油，今晚一定要贏球。

彰化縣政府在縣立美術館前廣場辦理直播應援，縣府昨晚準備1000份爌肉飯、關東煮讓球迷免費享用，今天則供應共千份爆米花、水晶餃；雖然今晚天氣一樣冷颼颼，但人潮不輸昨晚，比賽開打前已吸引數百名球迷聚集，眾人觀看大螢幕直播，大聲為台灣隊加油打氣。

嘉義縣市、雲林縣共4處進行直播，由於今天週末，看球賽民眾較昨天更多，嘉義市中正公園戶外音樂台600席座位全滿，觀眾為台灣隊加油；蔡姓民眾說，球賽開始前1小時就帶孩子來找位置，順便帶晚餐來吃，台灣隊第1局上就攻占2壘，直覺今天會贏南非隊。

透過 Google News 追蹤中央社

台灣隊昨天雖輸給西班牙，但台南球迷熱情不減，今天傍晚起紛紛湧進市立棒球場及新營南瀛綠都心公園觀看直播賽況，尤其適逢週末，更有不少家長帶著小朋友進場，也有人提前帶晚餐卡位，邊吃邊等待，一開賽就全力應援，氣氛熱烈，希望台灣隊取得晉級。

高雄市政府運動發展局與衛武營國家藝術文化中心合作，今天持續轉播賽事，活動也邀台鋼雄鷹啦啦隊加入應援，觀賽民眾在啦啦隊帶領下熱情加油，林姓民眾帶著全家大小一起看轉播，他說，昨天在家看得好悶，今天跟大家一起看，希望台灣隊迎來首勝。（編輯：李亨山）1140222